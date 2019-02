Hamm

Im Fall des tausendfachen sexuellen Missbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde in Nordrhein-Westfalen sieht die Generalstaatsanwaltschaft Hamm nach einer ersten vorläufigen Bewertung keine Gründe für Ermittlungen gegen Polizisten und Jugendamtsmitarbeiter. Diese Einschätzung steht in einem internen Bericht des nordrhein-westfälischen Innenministeriums, der am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf vorgestellt wurde. Über diese Einschätzung hatten zuvor der „Kölner Stadt-Anzeiger“, der WDR sowie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet.

Die Generalstaatsanwaltschaft - Aufsichtsbehörde der ermittelnden Staatsanwaltschaft Detmold - betont aber, dass die Ermittlungen gegen Polizei und Jugendämter noch nicht abgeschlossen seien. Demnach prüft die Staatsanwaltschaft weiterhin, ob zwei Beamte nach Hinweisen im Jahr 2016 Ermittlungen hätten einleiten müssen. Sie hatten nach dem bisherigen Ermittlungsstand zwar die Jugendämter informiert, waren aber ansonsten nicht tätig geworden.

Drei Männer sitzen in Untersuchungshaft

Erst im November 2018 war der Fall nach neuen Hinweisen aufgeflogen. Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung von Kinderpornografie sitzen ein 56-Jähriger aus Lügde, ein 33-Jähriger aus Steinheim und ein Mann (48) aus Stade in Niedersachsen in Untersuchungshaft.

Von RND/dpa