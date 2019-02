Chicago

Der Sänger R. Kelly ist gegen Kaution aus einem Gefängnis in Chicago entlassen worden. Kelly ging am Montag an einem großen Presseaufgebot vorbei, mit dem er nicht sprach. Er wurde in ein wartendes Fahrzeug geleitet und fuhr dann davon.

Kelly war übers Wochenende im Gefängnis gewesen, weil ihm zur Last gelegt wird, vier Frauen sexuell missbraucht zu haben, darunter drei, die zu dem Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat minderjährig gewesen seien. Kelly bestreitet ein Fehlverhalten. Bei einer Anhörung am Montag plädierte Kellys Anwalt für den Sänger bei allen zehn Anklagepunkten des schweren sexuellen Missbrauchs auf nicht schuldig.

Kelly hinterlegte nach Behördenangaben eine Kaution von 100.000 Dollar für seine Freilassung aus der Haft.

Von RND/AP