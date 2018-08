Bottrop

Der Extremsportler Dirk Auer hat auf einem Bobby-Car mit 119 Kilometern pro Stunde einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der 46-Jährige startete am Sonntag bei dem Geschwindigkeitsevent „Race at Airport“ auf dem Flugplatz in Bottrop-Kirchhellen. Der vorherige Rekord lag bei 108 km/h. Den Weltrekord schaffte er allerdings nicht im ersten Anlauf – dabei waren Flammen aus einem Triebwerk geschlagen.

Sein aufgemotztes Spielzeug-Auto verfügt über eine Carbon-Hülle und einen erhöhten Lenker. Angetrieben wird der extrem kleine Flitzer normalerweise von drei Triebwerken: Zwei sind an den Unterarmen von Auer befestigt, das dritte am Bobby-Car. Nach der Feuer-Panne fuhr er mit nur einem an dem Gefährt befestigten Triebwerk zum Rekord.

Dirk Auer hat schon zahlreiche Rekorde aufgestellt

„Es ist ein Gefühl wie Fliegen“, beschrieb Auer anschließend seine Eindrücke auf dem rasenden Spielzeugauto. Das Bobby-Car sei immer schneller geworden. Wäre die Strecke 200 Meter länger gewesen, hätte er noch schneller fahren können. Der Extremsportler aus dem hessischen Groß-Gerau rast bei seinen Fahrten fast wie ein Rennrodler, die Füße voraus, über die Strecke. Er wollte ursprünglich mindestens 150 bis 180 km/h schaffen.

Auer hat bereits mehrere Geschwindigkeits-Weltrekorde auf Inlineskates aufgestellt. Hinter einem Rennwagen schaffte er schon 307 km/h. Von einem Motorrad gezogen erreichte er 291 km/h. 1995 fuhr Auer auf Inlineskates in 24 Stunden die insgesamt 521 Kilometer von Frankfurt nach München.

Von RND/dpa