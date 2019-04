Rio de Janeiro

Das Männermodel Tales Soares ist nach einem Sturz auf dem Laufsteg bei der Modewoche in São Paulo gestorben. Soares, der an einer Schau des Labels Ocksa teilnahm, sei plötzlich krank geworden, hieß es in einer Mitteilung der Veranstalter. Sanitäter hätten ihn noch auf dem Laufsteg erstversorgt.

Später sei er in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er für tot erklärt wurde. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.

Die Tageszeitung „Folha de S. Paulo“ berichtete, dass der 26-Jährige über seinen Schnürsenkel gestolpert und hingefallen sei. Die Zuschauer glaubten demnach zuerst, dass es sich bei dem Sturz um eine geplante Aktion handele. Ein mit dem Bericht veröffentlichtes Foto zeigte, wie Sanitäter den am Boden liegenden Mann versorgten.

