San Antonio

Das Foto des wohl süßesten Übeltäters aller Zeiten ist im Internet eine virale Sensation. Nick Garcia hatte das Bild vom Familien-Hund Pete am Steuer des Wagens seiner Mutter auf Twitter gepostet. Mit der Erklärung, dass der Mops sein Frauchen ausgesperrt hatte: „Pete hat das Auto von innen zugesperrt. Mama kam nicht mehr rein.“ Dazu stellte er einen Screenshot von den panischen SMS-Nachrichten von Monica Garcia an ihre drei Söhne, ihr zu helfen: „Pete ist im Auto und hat den Schlüssel und mein Handy. Ich schreibe vom iPad. Was soll ich machen?“

Während Monica Garcia insgesamt drei Stunden auf den Schlüsseldienst des amerikanischen ADAC warten musste, blieb Pete im Wagen völlig ruhig. Das Foto knipste das Frauchen kurz vor der Befreiung. Twitter-Benutzer lachten sich schlapp und witzelten: „Er sieht sehr glücklich aus, dass er endlich mal Ruhe vor seinem Frauen hat.“

Der Tweet hat inzwischen über 420.000 Gefällt mir-Angaben und wurde fast 100.000 Mal geteilt.

Von RND/sin