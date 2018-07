Berlin

Der Fall der ermordeten Melanie R. ist aufgeklärt. Spanische Polizisten haben einen dringend Tatverdächtigen Mann festgenommen, wie die Berliner Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft der Hauptstadt am Mittwoch meldeten.

Spuren am Tatort führten zu dem 38-Jährigen, der ohne festen Wohnsitz in Berlin lebte. Die Spurensicherung konnte DNA an der Leiche der Frau sicherstellen. Der Verdächtige hatte zudem eine Schirmmütze am Tatort zurückgelassen.

Bereits am 25. Juni wurde ein Haftbefehl wegen Mordes gegen ihn erlassen. Ermittlungen ergaben, dass der Mann sich ins Ausland abgesetzt hatte, heißt es in der Meldung der Polizei und Staatsanwaltschaft. Nach der Festnahme am Dienstag soll der Mann nun nach Berlin ausgeliefert werden.

Die 30-jährige Berlinerin war am 27. Mai an einem Bahndamm in Berlin-Pankow in der Nähe ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie zwei Tage zuvor getötet wurde. Der Fall war auch Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“:

