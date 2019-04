Panorama Versteckt in Koffer - Mordserie auf Zypern geht weiter - Frauenleiche in Baggersee gefunden Die Touristeninsel Zypern wird zurzeit von einer Mordserie erschüttert. Nun wurde erneut eine Leiche in einem Baggersee gefunden – die Tote war in einem dort versenkten Koffer versteckt. Es werden weitere Morde befürchtet.

Taucher arbeiten in einem künstlichen See in der Nähe des Dorfes Mitsero, in dem sie einen Koffer geborgen haben. Nach Angaben der zypriotischen Kriminalpolizei haben die Ermittler in einem Reisekoffer die sterblichen Überreste einer erwachsenen Frau gefunden. Quelle: Petros Karadjias/AP/dpa