Hamburg

Nicht für Fotos posieren, keine Interviews und noch nicht einmal der Gang über den roten Teppich – Tina Turner erfüllte am Sonntagabend bei der Premiere ihres Musicals gleich einige Diven-Klischees. Doch wirklich übel nahm ihr das niemand. Die Queen of Rock hatte schließlich ihr Versprechen gehalten: Im Oktober bei der Pressekonferenz zu „ Tina – das Tina Turner Musical“ hatte die 79-Jährige angekündigt, zur Premiere erneut nach Hamburg zu kommen.

Nun wurde daraus sogar ein ganzes Wochenende: Bereits am Samstag war die Sängerin („The best“, „What’s love got to do with it“) mit ihrem Mann Erwin in Hamburg, überraschte das Publikum abends bei der Medienvorpremiere im Hamburger Operettenhaus. Nach dem Ende des Stückes kam Turner auf die Bühne, lobte die Musical-Tina und nannte sie „ Tina Turner Zwei“. Ein Ritterschlag für Hauptdarstellerin Kristina Love.

Und auch bei der offiziellen Premiere am Sonntag kam Tina kurz auf die Bühne. Die Show hatte sie von der Seitenbühne aus verfolgt. Wer auf einen Gesangsauftritt gehofft hatte, wurde allerdings enttäuscht. „Danke, dass ihr das Musical unterstützt“, sagte Turner gleich mehrfach und verschwand dann hinter die Bühne.

Tina Turner : „ Hamburg war immer eine Rockcity“

Für Turner war es nicht die erste Premiere ihres Musicals, das ihre Geschichte als junges Mädchen im US-Bundesstaat Tennessee bis hin zu ihrem Welterfolg mit 180 Millionen verkauften Tonträgern erzählt. Das Stück feierte bereits Erfolge am Londoner West End. Doch Deutschland, so betonte Turner, hat für sie eine andere besondere Bedeutung: „Weil ich hier neben Großbritannien mein Comeback startete. Ich erinnere mich aus Tourtagen daran, dass Hamburg immer eine Rockcity war.“ Dabei konnte sich die Sängerin nicht immer mit der Idee eines Musicals anfreunden, wie sie erzählte: „Bis man mit der Musical-Idee auf mich zukam, wusste ich gar nicht genau, was das sein soll. Ich war noch nie vorher in einem Musical.“

Auch zahlreiche deutsche Prominente rückten zur Premiere an, darunter auch Sportexperte Jörg Wontorra: „Die Zeit mit Ike und Tina fand ich toll, damit bin ich groß geworden. Ich weiß gar nicht, wie Tina heute aussieht – aber mit 70 fand ich sie noch ziemlich sexy.“ Und Dragqueen Olivia Jones wollte Turner noch Hamburg schmackhaft machen: „ Tina steht für Frauen, die auch mit fast 80 noch so einen Spaß haben. Ich würde sie gerne mal in meine Bar einladen!“

Von Lena Obschinsky/RND