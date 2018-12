Villingen-Schwenningen

Der Schlagersänger Andy Borg freut sich knapp dreieinhalb Jahre nach dem Aus beim „ Musikantenstadl“ über sein Comeback als Fernsehmoderator. „Ich sehe das als Zugabe in meinem rundum erfüllten Leben“, sagte der 58-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Villingen-Schwenningen. Jeden Monat werde er von nun an im SWR-Fernsehen eine Folge seiner neuen Samstagabendshow „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ präsentieren. Volksmusik und Schlager stünden dabei im Vordergrund.

Weinstube statt Stadlkulisse

Die erste Ausgabe sendet der Südwestrundfunk ( SWR) an diesem Samstag (22.12.) um 20.15 Uhr. Für die monatliche Samstagabendshow, von der die ersten vier Ausgaben im November in einer Messehalle in Villingen-Schwenningen aufgezeichnet wurden, hat der Südwestrundfunk ( SWR) als Kulisse eine gemütliche Weinstube gezimmert.

Der Wiener Andy Borg, der in Passau lebt, steht seit 37 Jahren als Schlagersänger auf der Bühne. Als Nachfolger von Karl Moik moderierte er 56 Ausgaben des „Muskantenstadl“ und begeisterte Woche für Woche ein Millionenpublikum. Als die beteiligten Sender die Show 2015 absetzten, musste Borg gehen. Es folgte die „Stadlshow“ mit neuen Moderatoren, die nach kurzer Zeit wieder abgesetzt wurde.

Von RND/dpa