Mutmaßlicher Todespfleger festgenommen

München. Gegen einen Hilfspfleger wird in München wegen Mordes und Mordversuchs an Patienten sowie wegen Raubes mit Todesfolge ermittelt. Der 36-jährige Grzegorz Stanislaw Wolsztajn* steht im Verdacht, einen 87-jährigen Pflegebedürftigen aus Ottobrunn bei München mit Insulin getötet zu haben. Das teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft München I am Dienstag mit.

In vier weiteren Fällen werde geprüft, ob ihm versuchter Mord vorgeworfen werden könne. Diese vier Patienten kamen mit extrem niedrigen Blutzuckerwert ins Krankenhaus, überlebten aber. Der Mann aus Polen sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

Wie die Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, betreute der Mann die Patienten in der häuslichen Pflege. Am 12. Februar soll er demnach einen Notruf abgesetzt haben, weil der von ihm betreute 87-Jährige tot im Bett lag. Der Notarzt stellte bei der Leichenbegutachtung Auffälligkeiten fest. Daher habe die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Im Laufe der Vernehmung von Wolsztajn hätten die Polizisten die EC-Karten des Verstorbenen, 1210 Euro in Bar und eine Insulinspritze bei ihm gefunden. Die Angehörigen des Verstorbenen teilten mit, in der Wohnung fehlten Gegenstände. Daher sei der 36-Jährige zum Tatverdächtigen geworden.

Später gestand der 36-Jährige, dem Ottobrunner die Insulinspritze verpasst zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht deshalb dem Verdacht des Mordes aus Heimtücke und Habgier nach.

Fälle in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg

Die Mordkommission fing an zu graben und stieß auf weitere Fälle, die ihnen merkwürdig vorkamen. Im baden-württembergischen Waiblingen, in Mülheim an der Ruhr, in Weilheim und Aresing in Oberbayern kamen Pflegebedürftige ins Krankenhaus, während sie von dem Mann betreut wurden. Eine andere Person aus Burg in Schleswig-Holstein starb wenige Tage nachdem der Pfleger angereist war. Hier werde geprüft, ob ein Zusammenhang bestehe, teilte die Polizei mit. Auch drei Diebstählen wird noch nachgegangen, die Orte werden aber aus Datenschutzgründen nicht genannt.

Die Ermittler wollen nun mit einer bundesweiten Fahndung herausfinden, wo der 36-Jährige noch beschäftigt war. Bislang seien 20 Personen in ganz Deutschland ermittelt worden, die der 36-Jährige betreut habe. Mittlerweile wurden die Ermittlungen bis nach Polen ausgedehnt. Man habe mit Hilfe polnischer Kollegen die Wohnung des Mannes durchsucht.

Fall erinnert an Todespfleger Niels H.

Der Pole war eine ungelernte Pflegehilfskraft und ab 2008 im Ausland aktiv - mal in England, immer öfter auch in Deutschland. Kam ein Vertrag zustande, zog er bei den Patienten ein, zur 24-Stunden-Pflege. Die meisten Verträge seien aber vorzeitig beendet worden, sagte der Leiter der Münchner Mordkommission, Josef Wimmer. Lustlos, unangemessenes Verhalten, mitunter aggressiv, so beschrieben Familien den 36-Jährigen. Dass gegen ihn mehrfach ermittelt wurde, auch wegen gefährlicher Körperverletzung eines Pflegebedürftigen – davon wusste niemand.

Ein Fall mit größeren Dimensionen als bisher bekannt? Noch sind die Ermittlungen am Anfang. Trotzdem werden Erinnerungen wach, an den verurteilten Patientenmörder Niels H. Er soll für die größte Mordserie in der deutschen Nachkriegsgeschichte verantwortlich sein – mehr als 100 schwer kranke Menschen soll der Ex-Krankenpfleger an den Kliniken Delmenhorst und Oldenburg zwischen 2000 und 2005 getötet haben.

* Anmerkung: Um weitere Opfer zu finden, veröffentlichten Polizei und Staatsanwaltschaft Fotos des Verdächtigen und nannten auch seinen vollen Namen. Als letztes Mittel sei das unbedingt erforderlich. „Wir wollen ein Bewegungsbild des Beschuldigten. Wir wollen wissen, wo er sich aufgehalten hat“, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Die Redaktion hat sich daher entschieden, Klarnamen und Bild ebenfalls zu veröffentlichen.

