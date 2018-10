Oldenburg

Die Mitarbeiter einer Kindertagesstätte in Oldenburg haben am Donnerstag die Polizei alarmiert. Als die Kinder am frühen Nachmittag abgeholt wurden, war den Erziehern aufgefallen, dass eine 27 Jahre alte Mutter offenbar stark angetrunken war. Gemeinsam mit ihrem Sohn fuhr sie mit einem VW Golf nach Hause.

Jugendamt eingeschaltet

Die Polizei traf die Oldenburgerin zu Hause an. Dort bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,04 Promille. Ein Arzt entnahm später auf der Dienststelle eine Blutprobe. Die 27-Jährige besitzt keinen Führerschein, zudem war der VW Golf nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die Polizei hat das Oldenburger Jugendamt eingeschaltet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von güm/RND