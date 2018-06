Berlin

In Berlin hat ein 36-Jähriger am Montagvormittag eine Mutter und ihre Tochter beleidigt, belästigt und anschließend verfolgt. Am S-Bahnhof Prenzlauer Allee kam es wenig später schließlich zu einer Auseinandersetzung zwischen den dreien, wie die Berliner Bundespolizei mitteilte.

Dort schubsten die 26-jährige Ukrainerin und ihre 49 Jahre alte Mutter den Mann, so dass er rückwärts eine Treppe hinunterfiel und gegen eine Wand prallte. Daraufhin trat der Wohnungslose der Tochter in den Bauch.

Die alarmierte Bundespolizei nahm den Mann vorläufig fest. Auch gegen die zwei Frauen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Verletzt wurde offenbar aber niemand.

Von RND/dpa