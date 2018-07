Sturgeon Bay

Während der Schwangerschaft hatte sich April Neubauer geschworen, ihr Baby auf jeden Fall zu stillen. Doch bei der Kaiserschnittgeburt kam es zu Schwierigkeiten – und da musste Ehemann Maxamillian der kleinen Rosalia die Brust geben.

Ärzte, Hebammen und Krankenschwestern hatten einen künstlichen Nippel an seine Brust geheftet, der mit einer Kanüle mit Babynahrung verbunden war. Dann legten sie ihm das wenige Minuten alte Baby an die Brust und es saugte tatsächlich, als wäre es bei der Mutter. Der Papa ganz gerührt: „Es fühlte sich einfach magisch an. Dass ich einmal mein eigenes Baby stillen würde, hatte ich nie für möglich gehalten.“

Mama und Krankenschwester begeistert

Wenige Stunden später ging es auch Mama April wieder so gut, dass sie begreifen konnte, was passiert war. Auf Instagram schrieb sie: „Mein Mann ist der größte. Er ist für mich eingesprungen und hat unserer Rosalia den Hautkontakt gegeben, der für das Stillen so wichtig ist.“

Bei der 24-Jährigen war eine sogenannte Gestose festgestellt worden, eine kurzfristige Vergiftung. Deshalb durfte ihr das Baby nicht angelegt werden.

Krankenschwester Cybil Martin-Dennehy hatten Maxamillian Neubauer auf die alternative Möglichkeit hingewiesen, die es seit vielen Jahren in der Klinik gab. „Aber bisher hat noch nie ein Vater davon Gebrauch gemacht. Er war der erste und ganz gerührt.“

Neubauer veröffentliche später bei Facebook Fotos, auf denen er sein Baby stillt – und erntete dort ganz viel Lob für die ungewöhnliche Aktion.

Von RND/sin