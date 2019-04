London

Nach einem Feuer in ihrem Londoner Apartment hat Schauspielerin Joan Collins den Einsatzkräften gedankt. Bei Instagram veröffentlichte sie ein Video von einer verkohlten Wand und schrieb bei Twitter ein Danke an die „wunderbaren“ Feuerwehrleute, die das „furchteinflößende“ Feuer bekämpft hätten. Außerdem nannte die 85-Jährige ihren Mann Percy Gibson einen „Helden“, weil er versucht habe, die Flammen mit einem Feuerlöscher kleinzukriegen.

Joann Collins und ihr Mann blieben unverletzt

Die Londoner Feuerwehr teilte am Montag mit, das Feuer in dem noblen Viertel Belgravia sei durch reflektierendes Sonnenlicht auf einem Rasierspiegel ausgelöst worden und habe eine Fensterabdeckung im Badezimmer in Brand gesetzt. Gerade in dieser Jahreszeit seien solche Brände keine Seltenheit.

Den Feuerwehrangaben nach wurden Collins und Gibson vor Ort medizinisch untersucht. Ein Aufenthalt im Krankenhaus sei nicht nötig gewesen.

Von RND/dpa