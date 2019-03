Essen

In Essen hat die Polizei am Donnerstagabend einen Hochzeitskorso aufgelöst. Etwa 25 Fahrzeuge waren gegen 20.30 Uhr in Richtung Essener Innenstadt unterwegs, ignorierten dabei mehrere Verkehrsregeln und lieferten sich schließlich ein Rennen auf der Bottroper Straße.

„Sie hatten ihre Warnblinker an, wechselten wild die Fahrtstreifen und hielten plötzlich an“, schildert Polizeisprecher Thomas Weise die Situation. Die rund 25 Fahrzeuge brachten damit den Verkehr auf der Bottroper Straße zum Erliegen. „Sie bildeten eine Gasse, in der sich zwei der Fahrzeuge ein Rennen lieferten“, so Weise.

Bräutigam war ohne Ausweis unterwegs

Acht der Fahrzeuge konnten von den Beamten gestoppt werden, darunter auch die beiden Autos, die sich das Rennen geliefert hatten. „Zwei Fahrzeuge wurden sichergestellt, zwei Führerscheine eingezogen und alle Identitäten festgestellt“, so der Polizeisprecher.

Da der Bräutigam seinen Ausweis nicht dabei hatte, musste er mit zur Wache kommen. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, konnte er zu seiner Hochzeitsfeier zurückkehren. „Wenn auch etwas später“, so Weise.

Erst vor einigen Tagen hatte ein Hochzeitskonvoi die A3 bei Düsseldorf lahmgelegt – um ein Erinnerungsfoto zu machen.

