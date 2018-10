Bad Oeynhausen

Nach einer brutalen Attacke mit Schusswaffen und Schlagwerkzeugen auf Türsteher in Bad Oeynhausen sucht die Polizei einen dritten Hauptverdächtigen im Ausland. Ein 30 Jahre alter Deutsch-Iraker soll sich in den Irak abgesetzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Wegen versuchten Totschlags werde mit internationalem Haftbefehl nach dem Verdächtigen gefahndet. Vor einer Woche hatte eine 18-köpfige Gruppe zwei Türsteher an einer Disco brutal attackiert. Es soll aus nächster Nähe auf die Opfer geschossen worden sein. Ein Türsteher wurde schwer verletzt, der andere leicht.

Am Freitag hatte die Polizei elf mutmaßlich Beteiligte nach Wohnungsdurchsuchungen festgenommen. Bis auf zwei Hauptverdächtige seien alle inzwischen wieder auf freiem Fuß, hieß es.

