Hannover

Eine der größten deutschen Schauspielerinnen ist tot: Hannelore Elsner ist am Ostersonntag überraschend gestorben. Freunde und Kollegen trauern um die Film-Diva, die eine große Lücke hinterlässt.

Noch Ende März stand Elsner für den Film „Lang lebe die Königin“ des „ Bayerischen Rundfunks“ vor der Kamera. Jetzt wurden die Dreharbeiten dazu unterbrochen, wie ein BR-Sprecher gegenüber „Bild“ mitteilte. „Sie sind noch nicht ganz abgeschlossen.“ In der Tragikomödie spielt Elsner eine Mutter, die an Krebs erkrankt ist. Tragisch: Auch Elsner soll vor ihrem Tod gegen den Krebs gekämpft haben, wie ihre Freundin und Kollegin Michaela May „Bild“ erzählte.

Zur Galerie Sie prägte die deutsche Film- und Fernsehgeschichte: „Die Unberührbare“ und „Kirschblüten – Hanami“ gehörten zu Hannelore Elsners großen Erfolgen.

Kurz vor ihrem Tod wurden die Dreharbeiten zu „Club der einsamen Herzen“, einer Komödie mit Jutta Speidel und Uschi Glas, beendet. Drei Frauen im sogenannten besten Alter wollen es noch einmal wissen – Elsner ist die unkonventionellste von drei Freundinnen, die sich nach langer Zeit wieder begegnen. Die ARD zeigt den Film am 8. Juni um 20.15 Uhr.

Von RND/mat