Hannover/Berlin

Jahrelang war die Beziehung zwischen dem Künstleragenten Peter Wolf (60) und der Moderatorin Carmen Nebel (61, „Willkommen bei Carmen Nebel“) gut - ja sogar mehr als das, freundschaftlich. Beruflich war das Duo erfolgreich, man vertraute einander, besaß zusammen ein Mietshaus und führte gemeinsam eine Produktionsfirma. Nebel war sogar Trauzeugin, als ihr Agent 2011 heiratete.

Seit einigen Jahren tobt der Rosenkrieg

Nach 19 Jahren war dann Schluss mit lustig. Seit 2015 herrscht Rosenkrieg – ein Ende ist nicht in Sicht. Man streitet sich um Schadensersatz, angeblich nicht gezahlte Provisionen und Gewinnansprüche. Auch um das Deutsche Fernsehballett, das der Manager 2012 kaufte, gab es eine Auseinandersetzung, die vor Gericht landete. 2017 hat Wolf die Firma der TV-Moderatorin sogar wegen Veruntreuung von Geldern verklagt. Mehrmals traf man sich vor Gericht, zuletzt vor drei Wochen beim Berliner Kammergericht zu einem Berufungsverfahren wegen unterlassener Zahlungen an Wolf. Ein Urteil steht noch aus.

„Die Forderungen entbehren jeder Grundlage“

Nun bekommen die Anwälte der beiden Akteure noch mehr zu tun. Am kommenden Mittwoch wird ein neues Streitfass aufgemacht. Für Peter Wolf könnte es richtig teuer werden. Verklagt wird er von der Firma, die er lange mit der Schlagergastgeberin gemeinsam führte. Die TeeVee Produktion, bei der Nebel heute vertretungsberechtigte Geschäftsführerin ist, hat das LoboMedia Management mit Peter Wolf an der Spitze verklagt. Nach Aussagen von Wolf geht es in zwei Klageschriften um knapp 1,2 Millionen Euro. Am Mittwoch, so Wolf, wolle Nebels Firma 380.000 Euro Rückzahlungsansprüche wegen Presse- und Promotionshonoraren vor dem Landgericht Berlin geltend machen, Mitte Juli soll es um 800 000 Euro wegen Rückerstattung von Mieten und Bürokostenpauschalen gehen. TeeVee Produktions bestätigt die Termine, will sich aber zur Summe nicht äußern. Für Peter Wolf ist indessen klar: „Die Forderungen entbehren jeder Grundlage“, so der 60-Jährige.

Neuer Manager soll Image aufpolieren

Seit Kurzem hat sich Carmen Nebel einen neuen Mann ins Boot geholt. Nach Geschichten über nicht endende juristische Streitereien und mittelmäßige Fernsehquoten soll zukünftig der 42-jährige Heino-Manager Jan Mewes das Image der Moderatorin in der Öffentlichkeit aufpolieren.

Von hma/RND