Niederkrüchten

Erneut ist ein Camper in Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs festgenommen worden. Eine Familie habe bei der Polizei Viersen Strafanzeige gegen einen 72-jährigen Mann aus Duisburg gestellt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach am Dienstag mit. Die 13-jährige Tochter der Familie habe angegeben, seit mindestens einem Jahr von dem Mann sexuell missbraucht worden zu sein. Die Familie und der Senior kennen sich demnach von einem Campingplatz in Niederkrüchten nahe der holländischen Grenze.

Mehr zum Thema: Missbrauch in Lügde: Polizei übersieht Geräteschuppen des Hauptverdächtigen

Bei der Durchsuchung der Parzelle des Mannes sei am Montag zudem ein achtjähriges Mädchen angetroffen worden. Dieses soll sich laut Ermittlern für mehrere Tage als Feriengast beim dem bislang unbescholtenen 72-Jährigen aufgehalten haben. Das Kind sei zunächst in die Obhut des Jugendamtes gegeben und am Montagabend von den Eltern abgeholt worden.

Computer, Handys und Speichermedien sichergestellt

Der Tatverdächtige sollte am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei den Durchsuchungen wurden auf dem Campingplatz und in der Wohnung des Verdächtigen Computer, Mobiltelefone, Kameras sowie Speichermedien beschlagnahmt.

Mehr zum Thema: Missbrauchsfall Lügde: Jugendamt erhielt Hinweise auf Pädophilie

Auch im lippischen Lügde wird derzeit in einem Fall von Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz ermittelt. Dort soll ein 56-jähriger Dauercamper mit einem Komplizen (33) über Jahre hinweg Kinder missbraucht und dabei gefilmt haben.

Von RND/dpa