Hannover

Norddeutschland steht noch einmal die Rückkehr des Sommers bevor. Kurz vor dem kalendarischen Herbstanfang am 23. September klettern die Temperaturen in der kommenden Woche bei viel Sonnenschein in Niedersachsen erneut auf bis zu 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag vorhersagte. Am Montag bewegen die Werte sich noch zwischen 20 Grad auf den Inseln und 26 Grad im südlichen Niedersachsen. Gebietsweise gibt es in der Nacht Nebel.

Am Dienstag dann wird viel Sonnenschein erwartet, auf den Inseln wird es 25 Grad warm, im übrigen Niedersachsen sind 28 bis 30 Grad angesagt. Es weht ein schwacher, an der Küste mäßiger Wind. Mit ähnlich schönem Wetter geht es am Mittwoch der Vorhersage zufolge weiter. Die Höchsttemperaturen liegen bei 26 bis 29 Grad, an der See werden es 24 Grad. In der Nacht zum Donnerstag dann ziehen von Westen Wolken auf und es kommt zu Schauern. Am Tage wird es nochmal bis zu 26 Grad warm.

Danach neigt sich der Altweibersommer langsam dem Ende entgegen. Die Temperaturen kommen nur noch gebietsweise über 20 Grad, und in der Nacht wird es frischer.

Von RND/dpa