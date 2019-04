Paris

In der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Auf Bildern im französischen Fernsehen war eine große Rauchsäule über dem Pariser Wahrzeichen zu sehen. Die Polizei gab auf Anfrage zunächst keine Informationen über den Zwischenfall bekannt.

Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden.

Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung. Die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

Bundesaußenminister Heiko Maas zeigt sich ebenfalls tief betroffen vom Brand des Pariser Wahrzeichens.

Dach von Notre-Dame eingestürzt

Das Dach von Notre-Dame ist offenbar zusammengebrochen, berichtet die französische Zeitung "Le Figaro" unter Berufung auf die Agentur Reuters. Kirchensprecher André Finot sagte, die gesamte hölzerne Inneneinrichtung werde wohl verbrennen: „Alles brennt.“

"Ein Teil von uns brennt"

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich bestürzt gezeigt - und dürfte mit seinen Worten vielen Franzosen aus der Seele sprechen. "Wie alle unsere Landsleute bin ich heute Abend traurig, diesen Teil von uns brennen zu sehen."





Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo spricht von einem „fürchterlichen Brand“.

Kleiner Spitzturm eingestürzt

Der kleine Spitzturm von Notre-Dame ist zusammengebrochen. Dabei handelte sich um einen kleineren Turm in der Mitte des Daches.

Der Brand ist eine Herausforderung für die Feuerwehr – denn die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

Macron verscheibt Ansprache im TV

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat wegen des Brands in Notre-Dame eine wichtige Fernsehansprache verschoben. Das bestätigte der Élyséepalast kurz vor dem ursprünglich geplanten Sendetermin. Wann Macron die Ansprache zu den Ergebnissen einer monatelangen Bürgerdebatte nun halten will, blieb zunächst offen. Macron hatte die „Nationale Debatte“ im Januar als Reaktion auf die Proteste der „Gelbwesten“ gestartet - nun wollte er Zugeständnisse präsentieren. Nach französischen Medienberichten waren eine Senkung der Einkommensteuer, Erleichterungen für Bezieher niedriger Renten oder Hilfen für alleinerziehende Mütter im Gespräch.



Die Feuerwehr versucht derzeit, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auf Bildern ist zu sehen, wie der Dachstuhl rund um ein Baugerüst in Flammen steht.

Notre-Dame ist eine der Pariser Top-Touristenattraktionen und wird jährlich von Millionen von Menschen besucht. Die Kathedrale steht im Herzen der Stadt auf der Île de la Cité. Ihre Geschichte reicht bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurück. Fast 200 Jahre vergingen bis zur Fertigstellung.





Bislang ist über den Brand noch nicht viel bekannt. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Feuerwehr könnte das Feuer mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden.

Eine riesige Rauchsäule steht über einem der berühmtesten Wahrzeichen der Welt - der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Dort ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Von RND/dpa/mrz