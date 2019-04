Nürnberg

Ein Jahr lang hat die Stadt Nürnberg ein Hundeklo in einem Park getestet – von einem durchschlagenden Erfolg kann allerdings nicht die Rede sein. Das Klo soll im Mai wieder geschlossen werden, wie ein Sprecher vom städtischen Reinigungsbetrieb am Mittwoch erklärte. Die rund zehn Quadratmeter große Sandfläche im innenstadtnahen Rosenaupark werde wieder eingeebnet. An die Stelle werde Rasen gesät.

Das Klo habe weder eine spürbare Besserung gebracht, noch sei das „Tretminen“-Problem in dem Park größer geworden, sagte der Sprecher des städtischen Service Öffentlicher Raum (SÖR), André Winkel. Deshalb habe man sich entschieden, das im vergangenen April gestartete Pilotprojekt nicht fortzuführen. Das Nürnberger Hundeklo galt als erstes seiner Art in Deutschland. Die Toilette für Vierbeiner hat rund 2000 Euro gekostet.

Von RND/dpa