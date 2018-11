Wedemark

Die Kriminalpolizei hat am Dienstag das Haus von Frank Hanebuth in Bissendorf-Wietze durchsucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hannover wird derzeit gegen insgesamt sechs Personen wegen räuberischer Erpressung ermittelt. „Sie sollen eine Person geschlagen haben, um ihrer Geldforderung Nachdruck zu verleihen“, sagte der Erste Staatsanwalt Oliver Eisenhauer am Dienstagabend der HAZ. Demzufolge steht der ehemalige Chef der „Hells Angels“ unter dem Verdacht der Schutzgelderpressung, mit ihm fünf weitere Männer im Alter von Anfang 30 bis Mitte 40. Zuerst hatte die „Bild“ über den Fall berichtet.

Nach Angaben von Eisenhauer soll Hanebuth bei der Schutzgelderpressung zwar anwesend gewesen sein. „Er soll aber nicht derjenige sein, der zugeschlagen hat.“ Der Vorfall ereignete sich offenbar im April. Ob bei der Durchsuchung etwas gefunden wurde, wollte Eisenhauer „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht sagen, aber keiner der Verdächtigen wurde festgenommen. Außerdem soll Hanebuths Haus als einziges durchsucht worden sein, so Eisenhauer. Frank Hanebuth war am Dienstagabend für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Von RND/pah/ms