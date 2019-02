Los Angeles

Erst gewann sie die begehrte Trophäe, dann die Zuschauerherzen: Man kann Olivia Colman („The Favorite – Intrigen und Irrsinn“) durchaus als die Gewinnerin des Abends bezeichnen. Die Britin holte den ersten Oscar in ihrer Karriere, setzte sich unter anderem gegen die eigentliche Favoritin Glenn Close durch, die zum siebten Mal nach einer Nominierung leer ausging. Colman spielt in dem Drama um den englischen Königshof im 18. Jahrhundert Queen Anne.

Doch das eigentlich Highlight war ihre zweieinhalbminütige Dankesrede. Colman, sichtlich nervös und leicht durch den Wind stammelte zu Beginn: „Wenn ich hier irgendwen vergesse tut es mir sehr leid, ich knutsche euch dann nachher“. An ihre Konkurrentin Glenn Close wandte sie sich direkt zu Beginn: „Du bist schon immer mein Idol gewesen. Und dass das hier so läuft, war nicht, wie ich das gewollt hätte...“. An ihre Kinder Hall und Finn gerichtet sagte sie immer wieder mit den Tränen kämpfend: „und meine Kinder, die das heute zuhause gucken. Oder wenn ihr nicht zuschaut – dann ist das auch okay. Aber das hier, das wird nicht nochmal passieren!“. Von den Zuschauern gab es dafür Standing Ovations – zu recht.

Zur Galerie Sonntagnacht fanden die 91. Oscars in Los Angeles statt. Hier gibt es die besten Bilder vom Roten Teppich im legendären Dolby Theatre.

Von RND