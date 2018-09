München

Es war nur eine kurze Liebe: Patricia Blanco (47) und ihr Freund Nico Gollnick (28) haben sich getrennt. Das teilte die Reality-TV-Darstellerin bei Instagram mit.

„Ich möchte euch jetzt offiziell mitteilen, dass Nico und ich ab sofort getrennte Wege gehen“, schrieb die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco am Donnerstag. Es habe sich herausgestellt, dass das Paar sich doch nicht so gut ergänzen, wie es am Anfang noch gehofft hatte.

Kennengelernt haben sollen sich Blanco und Gollnick, der eine Möbelfirma betreibt, Ende 2017 in einer Champagner-Bar in einem Berliner Kaufhaus. 2018 nahmen sie gemeinsam an der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil.

