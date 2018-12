Peine

Eine Mutter schickt ihre Kinder (drei, vier und sieben Jahre alt) bei kalten Temperaturen nach draußen – und das nur mit Unterwäsche bekleidet. Der Fall aus dem niedersächsischen Peine hatte überregional für Aufsehen gesorgt. Eine Nachbarin hatte die Kinder bei sich aufgenommen und die Polizei benachrichtigt.

Seit Sonnabend sind die drei Geschwister bei ihren Großeltern untergebracht. Das Jugendamt will nun in einem Gespräch klären, ob die Familie Unterstützung benötigt. Dann soll auch entschieden werden, wo die Kinder in Zukunft wohnen werden. „Die Familie war dem Jugendamt bislang nicht bekannt“, sagte Fabian Laaß, Sprecher des Landkreises Peine der Peiner Allgemeinen Zeitung. Den Kindern gehe es gut. Die Arbeit des Jugendamtes ziele generell darauf ab, die Eltern so zu unterstützen, „dass sie mit ihren Kindern und als Familie auf Dauer zurechtkommen“.

Die Ursache des Vorfalls von Sonnabendnachmittag ist unterdessen noch unklar. Offenbar fühlte sich die 31-jährige Mutter der drei Kinder überfordert und hatte sie deshalb nur leicht bekleidet aus dem Haus geschickt.

