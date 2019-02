Oberstaufen

Ein Pfarrer hat in Schwaben eine 79-jährige Frau dabei ertappt, wie sie Geld aus einem Opferstock nahm. Der Geistliche aus Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) hatte kurz zuvor Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Er hegte den Verdacht, dass jemand Geld stiehlt, weil keine Geldscheine im Opferstock waren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Noch am selben Tag habe der Pfarrer dann die Frau in flagranti ertappt, als sie gerade drei Fünf-Euro-Scheine aus der Spendensammlung fischte. Dafür habe sie mehrere Werkzeuge bei sich geführt.

Von RND/dpa