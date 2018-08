In der Stadt Jacksonville sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Dies bestätigte die Polizei. Das Sheriffsbüro sprach am Sonntag bei Twitter von „mehreren Todesopfern“. Ein Verdächtiger sei tot, es sei zu diesem Zeitpunkt unklar, ob es weitere Verdächtige gebe, hieß es in einer Twitternachricht..