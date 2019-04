Pößneck

Eine Geburtstagsfeier in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) ist am Mittwoch eskaliert und wurde schließlich von der Polizei beendet. Wie die Polizei in Saalfeld am Donnerstagmorgen mitteilte, seien Gäste mit einem Messer bedroht worden.

Nach ersten Zeugenaussagen soll der 65 Jahre alte betrunkene Gastgeber am Mittwochabend seine Gäste mit einer Schere bedroht haben. Ein ebenfalls alkoholisierter Gast habe den Nachbarn des Gastgebers mit einem Messer bedroht.

Stark alkoholisierter Gastgeber

Die alarmierte Polizei habe die Beteiligten getrennt und alle nach Hause geschickt. Bei den beiden Verdächtigen habe der gemessene Alkoholwert 2,0 und 3,1 Promille im Atem betragen, beide wurden wegen Bedrohung angezeigt.

