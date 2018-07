Münster

Ein eher ungewöhnlicher Transport: Die Autobahnpolizei Münster staunte am Freitag nicht schlecht, als sie auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen ein Pferd im Kofferraum eines Autos entdeckten. Das Shetland-Pony stand neben einem Heuballen hinter den Vordersitzen und war lediglich mit einem Seil an den Haltegriffen des schwedischen Opel SUV gesichert. Für den 48-Jährigen Fahrer aus Schweden hatte die skurrile Ausfahrt Konsequenzen: Er musste die Fahrt beenden, die Polizei hat Anzeige erstattet. Das Pferd konnte wohlbehalten von seiner Besitzerin aus Dänemark abgeholt werden.

Von RND/ots