Polizei ermittelt in Umfeld von getöteter 14-Jähriger

Berlin. Nach dem gewaltsamen Tod einer 14-Jährigen in Berlin, die von ihrer Mutter sterbend in einer Wohnung im Stadtteil Alt-Hohenschönhausen gefunden wurde, ermittelt die Polizei nun im Umfeld des Mädchens. In Medienberichten wurde spekuliert, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte. „Die Mordkommission ermittelt in alle Richtungen“, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag dazu.

Die Jugendliche wurde von ihrer Mutter am Mittwochabend mit schweren Verletzungen in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Reanimationsmaßnahmen konnten den Tod der 14-Jährigen nicht mehr verhindern. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin bestätigte am Donnerstag den Verdacht eines Gewaltverbrechens. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

Nach unbestätigten Berichten von „Berliner Zeitung“ online und der „Bild“-Zeitung soll das Mädchen mit mehreren Messerstichen getötet worden sein. Demzufolge gelte ihr Ex-Freund als tatverdächtig. Nachbarn hätten von einem lauten Streit und Türknallen berichtet. Die Mordkommission gehe derzeit von einer Beziehungstat aus.

Von RND/iro/dpa