Polizei stuft O'Riordans Tod als unverdächtig ein

London. Ihr plötzlicher Tod schockte Millionen Musikfans auf der ganzen Welt. Doch noch verheerender war die Nachricht vom Ableben der Cranberries-Sängerin für das private Umfeld von Dolores O’Riordan. „Ich bin am Boden zerstört über den plötzlichen und unerwarteten Tod von Dolores“, hieß es von ihrem Bandkollege Andy Rourke.

Auf dem Instagram-Account von O’Riordans Band Dark äußerte sich neben Rourke auch ihr Lebensgefährte Olé Koretsky zu seinem Verlust: „Meine Freundin, Partnerin und die Liebe meines Lebens ist nicht mehr da. Mein Herz ist gebrochen und wird niemals heilen.“ Die 46 Jahre alte Sängerin wurde am Montag tot in einem Londoner Hotel gefunden.

Nach Einschätzung der britischen Polizei ist der Tod der Sängerin nicht auf ein Verbrechen zurückzuführen. Die Polizei erklärte am Dienstag. Ihr Tod werde nicht als verdächtig eingestuft. Die genaue Todesursache soll ein Gerichtsmediziner ermitteln.

O’Riordan hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit physischen und psychischen Problemen zu kämpfen. So mussten die Cranberries 2017 eine Welttournee abbrechen, weil die Sängerin unter Rückenbeschwerden litt. In Interviews sprach sie darüber, dass sie als Kind sexuell missbraucht wurde. Bei ihr seien eine Depression und eine bipolare Störung diagnostiziert worden.

Die Cranberries feierten mit den Alben „Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?“ von 1993 und „No Need to Argue“ ein Jahr später große Erfolge. Besonders bekannt wurden die Songs „Zombie“ und „Linger“.

Von RND/iro/ap