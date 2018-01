Polizist soll Kollegen mit Bierdosen beworfen haben

München. Das Bayerische Landeskriminalamt ermittele in dem Fall, sagte die Münchner Polizei. Der Beamte sei wegen der Schwere des Vorwurfs vorläufig vom Dienst suspendiert worden. Zu Name oder Alter des Beamten wurden keine Angaben gemacht. Die „Welt“ berichtete von einem 35 Jahre alten Mann, der am Vorabend des Gipfels der Staatschefs mit Bierdosen auf Beamte gezielt haben soll. Beim G-20-Gipfel war es vor allem im Schanzenviertel zu Krawallen, Angriffen auf die Polizei und Plünderungen gekommen.

Die „Hamburger Morgenpost“ will erfahren haben, dass am Freitag die Wohnungen des Pärchens in Hamburg und München durchsucht worden seien. Der Beamte müsse sich wohl demnächst in einem Disziplinarverfahren verantworten. Zudem drohe ihm in Hamburg wahrscheinlich bald eine Anklage wegen schweren Landfriedensbruchs, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

