Witten

Drei hilfsbereite Polizisten haben einem 96 Jahre alten Autofahrer in Witten einen Reifen seines Wagens gewechselt. Der Rentner sei auf dem Weg zu einem wichtigen Arzttermin mit einem Platten liegengeblieben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Er habe daraufhin die Beamten angesprochen, die gerade an einer Straße Verkehrsteilnehmer kontrolliert hätten. Sie packten am Donnerstag kurzerhand mit an und montierten das Reserverad. Eine Kollegin habe den Arzt angerufen und den Termin verschoben. Der 96-Jährige habe sich – „nach alter Schule“ – mit einem Handkuss bedankt und sei weitergefahren.

Von RND/dpa