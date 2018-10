Hannover

Ein trauriges Ende nahm ein etwas kurioser Feuerwehreinsatz am Mittwochmorgen: Eine junge Frau fand auf einem Hof in Nöpke bei Hannover ein Islandpony aus einer kleinen Herde in einem Reifen vor, in das es sich offenbar über Nacht buchstäblich hineingerollt hatte. Das Tier steckte in dem stabilen Kunststoffring fest und konnte sich nicht mehr rühren – wie lange, war unklar.

Die Feuerwehr aus dem Ort rückte an, ebenso der Rüstwagen aus Neustadt, damit die Helfer das passende Gerät hätten, um den Reifen notfalls aufzuschneiden. Zunächst versuchten sie es aber mit Körperkraft, schoben und hoben den Reifen gemeinsam mit dem herbeigerufenen Tierarzt, bis das Tier tatsächlich herausgezogen werden konnte.

Doch offenbar hatte die Stute nicht mehr genug Kraft, um wieder auf die Beine zu kommen. Der Tierarzt geht von einem Schock und Kreislaufversagen aus. In Absprache mit der Besitzerin schläferte er das Pony ein. Die Stute führte noch ein Fohlen, das sich allerdings schon allein ernähren kann.

Von Kathrin Götze/HAZ/RND