Springfield

R. Kelly scheint ganz dem Motto „In der Kürze liegt die Würze“ zu folgen: Der umstrittene R&B-Musiker hat im US-Staat Illinois einen Sekunden-Auftritt hingelegt. Er habe sich bei seinen Unterstützern bedankt, 28 Sekunden lang eine Zeile eines seiner Songs gesungen und dann 35 Minuten lang mit Fans gesprochen und Fotos gemacht, meldeten die TV-Sender WICS und WRSP am Sonntag. Rund 100 Fans hätten im Gegenzug 50 und 100 Dollar gezahlt, um den Sänger in dem Club Dirty South Lounge in Springfield zu sehen.

Einige Zuschauer murrten: Auftritt war das Geld nicht wert

R. Kelly sei am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr erschienen, nach seinem Eintreffen sei der Eintrittspreis auf 50 Dollar gesenkt worden. Einige Zuschauer sagten anschließend, der Auftritt sei das Geld nicht wert gewesen und sie würden die Summe nicht noch einmal zahlen. Andere sagten, sie wollten die Anschuldigungen gegen ihn vom Künstler R. Kelly trennen.

Kelly findet Kritik unfair

Der Musiker ist wegen sexuellen Missbrauchsvorwürfen in zehn Fällen angeklagt worden. Stunden vor seinem Auftritt in dem Club sagte er in einem Video bei Instagram, die Medien sollten nicht so hart mit ihm ins Gericht gehen. Er müsse auf die Bühne, um Geld zu verdienen.

Von RND/AP