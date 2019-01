Willich

Sie verlangten Rauschgift und türmten mit nur einer Zigarette: Für ihre ungewöhnliche Beute haben zwei Räuber am Niederrhein einen Mann und eine Frau in ihrer Wohnung aus dem Schlaf gerissen.

Nach Polizeiangaben war der 36 Jahre alte Bewohner am frühen Samstagmorgen in Willich (Nordrhein-Westfalen) durch laute Geräusche an der Eingangstür geweckt worden. Er habe zwei Männer bemerkt, die die Tür eintreten wollten, und dann geöffnet, um einen Schaden zu verhindern.

Mit dem Auto geflohen

Die beiden jungen Täter seien mit einem Hund in die Wohnung gestürmt und hätten zunächst Rauschgift verlangt. Als der 36-Jährige sagte, dass er keine Drogen habe, hätten die Unbekannten eine Zimmertür geöffnet und von der dort schlafenden 34-Jährigen Zigaretten gefordert.

Schließlich bedienten sich die Räuber nach Polizeiangaben selbst: Sie nahmen eine Zigarette aus herumliegenden Packung, verließen die Wohnung und flohen mit einem Auto.

Von RND/dpa