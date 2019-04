Kitzbühel

Eine kuriose Erklärung hatte ein Raser in Österreich parat, als die Polizei ihn erwischte. Er habe sein Auto gerade gewaschen und wollte es durch den Fahrtwind nur trocknen, gab er nach Angaben der Beamten im Bezirk Kitzbühel in Tirol an. Der Mann hätte auf der Straße nur 60 Kilometer pro Stunde fahren dürfen, war aber mit 118 km/h unterwegs.

„Das Auto war tatsächlich nass“, sagte Dietmar Steiner von der Polizeidienststelle Erpfendorf am Sonntag. „Aber es war schönster Sonnenschein, das Auto wäre auch so getrocknet.“ Der 27-Jährige durfte zunächst weiterfahren, aber die Polizei erstattete Anzeige bei der Verwaltungsbehörde. Der Mann müsse mit einer Buße und einem Führerscheinentzug für 14 Tage rechnen, so Steiner.

Von RND/dpa