Myalup/Perth

Auf der Weide im Westen Australiens überragt der siebenjährige Ochse „Knickers“ alle anderen Tiere. Wie die BBC berichtete, wollte ihn sein Besitzer Geoff Pearson zur Versteigerung freigeben. Doch für den Schlachter ist „Knickers“ einfach zu groß. Die Fleischverarbeiter können mit seiner enormen Größe nicht umgehen.

Mit einem Gewicht von 1400 Kilogramm und einer Widerristhöhe von 194 Zentimetern gilt das Tier als der größte Ochse Australiens – einem Land, in dem Millionen von Rinder leben. Nun haben sich seine gigantischen Ausmaße sogar als rettende Gnade erwiesen. Als Besitzer Geoff Pearson im vergangenen Monat versuchte, ihn zu versteigern, wurde er enttäuscht: „Knickers“ ist für die Verarbeitungsanlage zu schwer. Er wiegt mehr als doppelt so viel wie ein durchschnittlicher Artgenosse. „Knickers“ gehört zur Rasse der Holstein-Rinder, die im Schnitt 600 bis 750 Kilogramm wiegen und eine Höhe von 1,45 Meter erreichen.

„Knickers“ ist ein Leittier

Er wird nun den Rest seines Lebens auf dem Lake Preston-Feedlot in Myalup, 136 Kilometer südlich von Perth, verbringen. „Knickers lebt weiter“, sagt Geoff Pearson. Sein Besitzer hatte ihn im Alter von zwölf Monaten gekauft. Seither entwickelte sich das Rind zum Leittier, andere Rinder folgen ihm. „Er war immer ein herausragender Ochse, war größer als der Rest“, sagt Pearson. Obwohl einige seiner Gefährten schon in jungen Jahren zum Schlachten geschickt wurden, wurde „Knickers“ immer verschont. Doch in der Folgezeit hörte er einfach nicht auf zu wachsen.

„BH“ und „Höschen“

Geoff Pearson, dem etwa 20.000 Rinder gehören, meint, dass Knickers noch ein paar Jahre zu leben hat. Er ist angesehen bei den anderen Rindern, die ihm zu Hunderten durch die Paddocks folgen. Doch sein Name scheint nicht wirklich zu ihm zu passen. „Als er jung war, hatten wir einen brahmanischen Ochsen, der ein Freund von ihm war“, sagt Geoff Pearson. Den nannte Pearson „ Bra“, englisch für BH. Um das Unterwäscheset zu komplettieren, nannte Pearson seinen Neuzugang dann „Knickers“, also Höschen.

Von RND/df