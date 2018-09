Dortmund

Nach einer Messerattacke auf ein Mitglied eines libanesischstämmigen Familienclans in Dortmund hat die Polizei zwei Tatverdächtige in den Reihen der Rockergruppe Bandidos ermittelt. Ein 37-Jähriger wurde am Dienstag festgenommen und sitzt wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch sagte. Ein 49-Jähriger werde per Haftbefehl gesucht. Beide sollen Mitglieder der in Dortmund ansässigen Rockergruppe Bandidos sein. Sie sollen am Sonnabend mit mehreren Messerstichen einen 32-Jährigen niedergestochen haben.

Messerattacke in Dortmund: Opfer gehört zu libanesischstämmigem Familienclan

Das Opfer gehört zu einem polizeibekannten libanesischstämmigen Familienclan. Nach der Messerattacke waren am Sonntag Schüsse auf das Vereinsheim der Bandidos abgegeben worden. Am Dienstag war die Schaufensterscheibe zu einem Geschäft eingeworfen worden, das dem 37-Jährigen gehört. Als die Beamten den angezeigten Schaden begutachten wollten, nahmen sie den Gesuchten mit auf die Wache.

Ermittler in Dortmund untersuchen Grund für Streit

Hinter den Attacken auf das Clubhaus und das Ladenlokal vermuten die Ermittler Unterstützer oder Mitglieder des Familienclans. Was zu der gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen geführt hat, untersucht eine Ermittlungskommission.

Von RND/dpa