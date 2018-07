Leipzig

Mit diesem Interview bricht Schauspielerin Cheryl Shepard ein Tabu!

Seit zwölf Jahren ist der „Rote Rosen“-Star mit Ehemann Nikolaus Okonkwo (55) verheiratet. Im vergangenen Jahr tauchten plötzlich Fotos von Shepard mit einem anderen Mann auf. Kurze Zeit später küsste sie aber in der Öffentlichkeit wieder ihren Mann – und der Seitensprung schien verziehen. Nun erklärt Shepard das Liebes-Wirrwarr: Sie und ihr Mann führen eine offene Ehe. In „BILD“ erzählt sie: „Wir wurden ständig gefragt, ob Fremdgehen in unserer Ehe erlaubt ist. Nikolaus und ich merkten, dass es unangenehm war, darauf immer ausweichend zu antworten. Das belastete unsere Beziehung. Daher beschlossen wir, uns der Wahrheit zu stellen.“

Doch für das Paar gibt es dabei klare Regeln. „Wir erzählen uns ALLES. Geheimnisse sind tabu – um das Vertrauen nicht zu zerstören.“ Außerdem gebe es eine Stopp-Regel, die für beide gilt: „Wir würden beide sagen, wenn einem von uns das Modell ’Offene Beziehung’ zu viel wird.“ Bislang scheint das für das Paar ganz gut zu funktionieren.

Von RND