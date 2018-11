London

Wie alt wir auch sein mögen, zu Weihnachten erwacht irgendwann wieder das Kind in uns. Das mit großen Augen vor dem geschmückten Baum steht, ehrfürchtig die Geschenke bestaunt – und vielleicht ist in einem der Pakete etwas, das das ganze Leben verändert. Das ist in Kurzform die Geschichte des neuen Weihnachtswerbespots der britischen Kaufhauskette John Lewis. Kaum etwas anderes wird in der Weihnachtszeit im Vereinigten Königreich mit mehr Spannung erwartet als der Kurzfilm zum Fest.

“Your Song“ als Leitmotiv

Schon länger war gemunkelt worden, dass in diesem Jahr Elton John eine tragende Rolle spielen werde. Und tatsächlich zeigt die erste Einstellung den Star im Hausmantel am heimischen Klavier, wo ihn offensichtlich Erinnerungen überkommen. Am Schluss wird klar, dass es sich um ein ganz besonderes Instrument handelt, das Elton schon sehr lange begleitet.

Sieben Millionen Pfund soll der Clip gekostet haben. Gerüchte, ein Großteil davon sei auf die Gage für Pop-Legende John entfallen, dementiert die Warenhauskette. Zu den Klängen des Superhits „Your Song“ zeigt das Video Bilder aus der Karriere des Künstlers, auf denen er immer jünger wird – bis hin zu dem Moment, als der kleine Elton von seiner Mutter zu Weihnachten ein Klavier geschenkt bekommt. unter dem Motto „Some gifts are more than just gifts“ lautet das Schlusswort, also: Manche Geschenke sind nicht einfach nur Geschenke.

Jahr für Jahr erwarten die Briten mit Spannung den Weihnachtsspot der Kaufhauskette; schon Wochen zuvor werden Wetten auf den Hauptakteur abgegeben, der fertigen Produktion ist stets ein Erfolg garantiert, die Videos verbuchen Klickzahlen in Millionenhöhe. Vor dreiJahren etwa coverte die norwegische Sängerin Aurora den Oasis-Titel „Half The World Away“.

Aber nicht nur die John-Lewis-Marketingprofis wissen um die Strahlkraft weihnachtlicher Werbefilme. Auch Coca-Cola, Penny, Ikea und andere machen mittlerweile Furore mit teils rührenden, teils witzigen Kurzfilmen zum Fest. Hier eine kleine Auswahl:

