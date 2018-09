Nortorf

Auf den großen Erfolg folgte die Ernüchterung: „Diese Drombuschs“-Star Sabine Kaack wurde in den Achtzigerjahren durch die ZDF-Familienserie bekannt. Doch sie musste die Serie 1994 wieder verlassen, als sie schwanger wurde – und der Serienautor sie deswegen feuerte.

Sabine Kaack löste Diskussion nach „Drombusch“-Kündigung aus

Jetzt, rund 25 Jahre nach der Kündigung, äußert Kaack sich in der „Bild“-Zeitung zu der Situation, die so heute nicht mehr denkbar wäre. „Die Zuschauer haben gegen meine Entlassung protestiert. Ich habe scheinbar etwas ausgelöst in der Gesellschaft“, spricht die 60-Jährige über die Reaktionen auf die damalige Entlassung.

Ihre Kündigung löste schon damals eine Diskussion über die Vereinbarkeit von Karriere und Kindern als Schauspielerin aus: „Die Machtverhältnisse haben sich verändert. Plötzlich sprach man über dieses Thema“, sagt Kaack heute. Damals hätte sie sich mehr Solidarität von ihren „Drombusch“-Kollegen gewünscht. „Diese Zeit war schlimm für mich. Ich wurde gefeuert und von meinen Kollegen hat sich niemand mehr bei mir gemeldet. Das empfand ich als verletzend und traurig.“

Sabine Kaack ist zurück in ihre Heimat gezogen

Bereut habe sie es trotzdem nie, sich gegen die Karriere und für das Kind entschieden zu haben. Zurzeit steht Kaack für das Hamburger Ohnsorg-Theater auf der Bühne und ist gerade zurück in ihre Heimat gezogen: an den Brahmsee in Schleswig-Holstein.

Von RND/hsc