Maryland

In der Zeitungsredaktion der „Capital Gazette“ in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland sind am Donnerstag bei einer Schießerei mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Weitere wurden schwer verletzt. Das bestätigten die zuständigen Behörden. Ein Verdächtiger, bei dem es sich um den Schützen handeln soll, wurde festgenommen. Er schoss offenbar mit einer Schrotflinte um sich.

Die Polizei hat nach Medienberichten das betroffene Gebäude geräumt und die Bevölkerung aufgerufen, sich fernzuhalten. Spezialkräfte suchten nach möglichen Sprengsätzen. Die Gegend wurde weiträumig abgesperrt.

Reporter berichtet auf Twitter von der Schießerei

Phil Davis, ein Reporter der Zeitung, berichtete auf Twitter von den Schüssen in seiner Redaktion. „Ein Bewaffneter schoss durch die Glastür und eröffnete das Feuer auf mehrere Mitarbeiter.“ Einige seien tot. Davis weiter: „Es gibt nichts schrecklicheres als zu hören, wie mehrere Menschen erschossen werden, während du selbst unter dem Schreibtisch bist und du dann hörst, wie der Schütze nachlädt.“

US-Präsident Donald Trump wurde laut seinem Pressesprecher über die Schießerei informiert. Der Gouverneur des Bundesstaates Maryland, Larry Hogan, zeigte sich betroffen. „Ich war völlig bestürzt, als ich von dieser Tragödie in Annapolis erfuhr“, schrieb er auf Twitter. Er forderte die Bevölkerung auf, allen Anweisungen der Behörden Folge zu leisten.

Die „Capital Gazette“ zählt zu den ältesten Tageszeitungen in den USA. Sie ist das Lokalblatt für die Region und gehört zur Gruppe der „Baltimore Sun“. Das 40.000-Einwohner-Städtchen Annapolis ist die Hauptstadt des Bundesstaates Maryland. Annapolis ist wegen seiner Lage an der Chesapeake Bay und seiner historischen Innenstadt aus dem 18. Jahrhundert ein beliebter Ort für Touristen.

Zur Galerie In der Zeitungsredaktion der „Capital Gazette“ in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland sind am Donnerstag bei einer Schießerei mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Von seb/RND/dpa