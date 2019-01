Köln

Unbekannte haben in Köln mehr als ein Dutzend Schüsse auf eine Spielhalle abgegeben. Die Projektile seien zwischen Knie- und Kopfhöhe in dem Gebäude eingeschlagen, teilte die Polizei am Sonntag über den Vorfall von Freitagabend mit. Zur Tatzeit seien 15 bis 20 Gäste anwesend gewesen. Aber es sei niemand verletzt worden, berichtete die Polizei über den Einsatz im Stadtteil Buchheim.

Bereits wenige Stunden zuvor waren am Freitagnachmittag in der Kölner Innenstadt nahe dem Hauptbahnhof mitten auf der Straße Schüsse gefallen. Verletzt wurde niemand. In der Nähe wurde ein 29-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt.

Verbindung zum Rocker-Milieu

Im Fall der Schüsse auf die Spielhalle ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben in alle Richtungen. „Dazu gehört auch die Prüfung, ob dieser Fall mit der Schussabgabe von Freitagnachmittag in der Kölner Innenstadt in Zusammenhang stehen könnte“, sagte ein Sprecher.

In diesem Fall hatten die Ermittler erklärt, die Hintergründe seien unklar, doch gebe es eine Verbindung zum Rocker-Milieu. Nach zwei weiteren Männern und einer Frau, die nach Zeugenangaben vom Tatort in der Innenstadt geflüchtet sein sollen, werde weiter gefahndet.

Nach dem zweiten Schuss-Vorfall untersuchten Kriminalbeamte die Einschläge. „Dabei fanden die Ermittler auf der Straße diverse Patronenhülsen“, erklärte die Polizei.

Von RND/dpa