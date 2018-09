Panorama 49 Tage im Pazifik - Schiffbrüchiger Indonesier wurde von Hai verfolgt Seine Geschichte ging um die Welt: Der 19-jährige Indonesier Aldi Novel Adilang irrte 49 Tage lang in einer schwimmenden Fischerhütte auf dem Pazifik herum, bis er gefunden wurde. Nun berichtet er, dass er dabei zwischenzeitig von einem Hai verfolgt wurde.

Dieses undatierte Foto des indonesischen Generalkonsulats in Osaka zeigt den 18-jährigen Aldi Novel Adilang auf einer hölzernen Fischfalle in den Gewässern nahe der Insel Guam. Quelle: dpa