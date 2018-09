München

Schlagerstar Nino de Angelo ist frisch verliebt. Der Schmusesänger hat eine neue Freundin: Simone. „Sie ist eine sehr bodenständige Frau. Sie drängt nicht in die Öffentlichkeit wie manche meiner Ex-Frauen“, verriet der 54-Jährige der „Bild“-Zeitung.

Nino de Angelo führt ein turbulentes Liebesleben

Bisher hatte Sänger Nino de Angelo nicht besonders viel Glück mit Frauen. Vier gescheiterte Ehen hat er bereits hinter sich. Erst im Februar hatte er sich endgültig von seiner Frau Larissa scheiden lassen – eine Ehe, die viele Skandale mit sich brachte: Alkoholeskapaden, Polizeieinsätze, Handgreiflichkeiten und ein Affären-Baby. Auch seiner letzten Freundin Kate Merlan gab Nino de Angelo Anfang des Jahres den Laufpass.

Mit Simone soll für Nino de Angelo alles anders werden

Nun liebt er also Simone, die laut „Bild“ zehn Jahre jünger und einen Kopf größer ist als der Schlagerstar. Mit ihr soll alles anders werden. „Mit Simone will ich für immer zusammenbleiben.“ Auf Instagram teilte er ein gemeinsames Urlaubsfoto mit seiner neuen Freundin. Die beiden sollen auch bereits zusammen in München wohnen.

Von RND/mat