Bristol

Für eine gute Erdnuss tun Gorillas vieles – im englischen Bristol haben sie nun sogar eine Gruppe Forscher ausgetrickst. Die Wissenschaftler des „Gorilla Game Lab“ haben eine Reihe von kleinen Spielen für die Affen gebaut. Bei einem davon geht es darum, mit einem Stock eine Erdnuss durch ein Labyrinth zu schubsen, damit sie durch ein Loch nach draußen fällt.

Doch einige Gorillas haben einen deutlich besseren Weg gefunden, um an das Essen zu kommen: „Wir haben viele Schummeleien beobachtet“, berichtete eine der Forscherinnen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Affen hätten ihre Lippen einfach gegen das Loch gepresst und die Nüsse herausgesaugt. „So hatten wir uns das nicht vorgestellt.“

So arbeitet das „Gorilla Game Lab“

Allzu traurig sind die Forscher aber nicht darüber. Die Affen hätten faszinierende Lösungen für die Aufgaben gefunden, die zuvor vermutlich noch nie beobachtet worden seien. „Die Gorillas sind sehr flexibel und können neue Wege finden, um an das Essen zu kommen“, sagte ein Mitarbeiter des Zoos in Bristol.

Das Ziel des „Gorilla Game Lab ist es, Wege zu finden, um die großen Menschenaffen in Zoos besser zu beschäftigen und mental mehr zu fordern. Für die westlichen Flachland-Gorillas haben sie einen Schrank mit zwölf verschiedenen Aufgaben gebaut. Das Verhalten der Affen filmen sie, um daraus zu lernen. Einige der Spiele kämen bei den Gorillas so gut an, dass sie sich auch damit beschäftigten, wenn gar kein Essen in den Boxen sei.

Besseres Leben für Zoo-Gorillas

Die Wissenschaftler hoffen, dass ihre Spiele das Leben der Gorillas in Gefangenschaft verbessern. Sie wollen den Zoo-Besuchern aber auch einen neuen Blick auf die Tiere ermöglichen.

Von pach/RND