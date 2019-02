London

Rosamunde Pilcher ist tot. Die britische Schriftstellerin, die etwa durch „Die Muschelsucher“ und „Schlafender Tiger“ bekannt wurde, starb im Alter von 94 Jahren an den Folgen einer Bronchitis. Das teilte ihr Sohn, der Autor Robin Pilcher, der Zeitung „Guardian“ mit.

Demnach sei sie bis zu Weihnachten in einem guten Zustand gewesen, sei dann aber an einer Bronchitis erkrankt. „Wir gingen davon aus, dass es ihr danach wieder so gut gehen würde wie vorher“, sagte er dem „ Guardian“. Sonntagnacht habe sie schließlich einen Schlaganfall erlitten und das Bewusstsein nicht mehr wieder erlangt.

Mehr als 100 verfilmte Romane und Erzählungen

Mehr als 100 ihrer Romane und Erzählungen hat das ZDF verfilmt, wodurch die Autorin, die 2002 zur Ritterin geschlagen wurde, auch einen großen Bekanntheitsgrad in Deutschland hatte. Pilcher gab im Alter von 87 Jahren das Schreiben aus Altersgründen auf.

Ihr Roman „Die Muschelsucher“ war 49 Wochen in der Bestsellerliste der „ New York Times“ und wurde von der BBC in die Liste der Top 100 Bücher aller Zeiten gewählt.

Von RND/msk