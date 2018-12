Straßburg

Bei einem Angriff auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt sind zwei Menschen getötet worden. Elf Menschen wurden verletzt, sieben davon schwer. Der Angreifer ist vor seiner Flucht von patrouillierenden Soldaten verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei. Im Stadtteil Neudorf durchsuchen die Einsatzkräfte Häuser, ein Hubschrauber kreist über der Gegend, berichtet „Le Monde“.

Bei dem Angreifer handelt es sich nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur afp um eine Person, die als radikalisiert gilt. Er sei auf der Sicherheitsakte „Fiche S“ geführt worden, einer Liste von Personen, die verdächtigt werden, radikalisiert zu sein, meldete die Agentur am Dienstagabend unter Berufung auf die Präfektur. Wie Innenminister Christophe Castaner dem Sender Franceinfo sagte, ist der Tatverdächtige den Behörden wegen – nicht näher bezeichneter – krimineller Taten bekannt.

Nach dem Angriff haben Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Die Untersuchung wurde unter anderem dem Inlandsgeheimdienst DGSI übergeben, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigten.

Straßburg: Angreifer soll automatische Waffe benutzt haben

Der Angreifer soll eine automatische Waffe und ein Messer benutzt haben, berichtet Franceinfo. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur.

Der Angriff soll sich gegen 20 Uhr ereignet haben. Zeugen sagten, sie hätten an mehreren Orten in der Innenstadt Schüsse gehört. Wie der Nachrichtensender Franceinfo berichtete, riegelte die Polizei Teile der Innenstadt ab. Das Innenministerium forderte die Menschen auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die örtlichen Behörden erklärten bei Twitter, die Menschen sollten das Gebiet um die Polizeiwache meiden, die sich in der Nähe des Weihnachtsmarktes befindet.

Schüsse in Straßburg: Europaparlament abgeriegelt

Das Europaparlament in der elsässischen Stadt wurde abgeriegelt. Niemand dürfe das Gebäude verlassen, Mitarbeiter seien per Handy-Kurznachricht oder Mail gewarnt worden, teilte eine Parlamentssprecherin der dpa mit.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron schickte Innenminister Christophe Castaner nach Straßburg. Das berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Élysée-Palast.

Polizisten befragen in einem dem Tatort nahe gelegenen Restaurant einige Augenzeugen. Quelle: Milja Rämö/Lehtikuva/dpa

Am Grenzübergang kontrollierte die Polizei am Abend Autos, die von Deutschland nach Frankreich fuhren, wie eine dpa-Reporterin berichtete. „Wir verstärken (...) aktuell die Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze in diesem Bereich“, teilte die Bundespolizei Baden-Württemberg auf Twitter mit. Der Tramverkehr nach Deutschland sei eingestellt worden, hieß es bei Twitter.

Terror in Straßburg: Juncker drückt Mitgefühl aus

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker drückte sein Mitgefühl aus. „Meine Gedanken sind bei den Opfern der Schießerei in Straßburg, die ich mit großer Entschiedenheit verurteile“, schrieb Juncker am Dienstagabend bei Twitter. Straßburg sei eine symbolische Stadt für den Frieden und die europäische Demokratie. „Werte, die wir immer verteidigen werden.“ Die EU-Kommission stehe an der Seite Frankreichs.

CSU-Europapolitiker Manfred Weber drückte ebenfalls sein Mitgefühl aus. „Meine Gedanken sind bei den Opfern der heutigen Attacke in Straßburg, die einfach nur einen schönen Abend in dieser wundervollen Stadt haben wollten“, schrieb der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament am Dienstagabend auf Twitter. An alle Menschen in Straßburg richtete er: „Bleibt sicher.“

Der Straßburger Markt sollte schon einmal Ziel eines Attentats sein: Im Jahr 2000 wurde ein geplanter Sprengstoffanschlag einer algerischen Gruppe rechtzeitig verhindert.

Von RND/dpa/AP/das/seb